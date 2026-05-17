15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı resim, tablo ve el sanatları ürünleri Taşhan Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide resim ve tablo çalışmalarının yanı sıra tel kırma, kanaviçe, amigurumi ve farklı el sanatları ürünleri yer aldı.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara ilgisini yansıtan sergi, vatandaşların beğenisini topladı. Öğrenciler, kurslarda öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Sergideki el sanatları ürünleri, Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Sultan Fahriye Kız Yurdunda açılan kurslarda hazırlandı. Usta öğretici Rahşan Kovar rehberliğinde kursa katılan öğrenciler, yaklaşık 8 aylık süreçte ortaya çıkardıkları ürünleri sergide tanıttı.

'Çok mutluyuz, çok gururluyuz'

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencisi Ayşegül Doğan, kurs sayesinde farklı el sanatlarını öğrendiğini belirterek, 'Dönem başında açılan el sanatları kursuna başvurdum. Tel kırma sanatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum, kursta öğrendim. Kurs sayesinde tabloları daha güzel yapabiliyorum, birçok el sanatını öğrendim. Bugün burada sergimiz var. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bir sürü el emeğimiz var. Hepsi için usta öğreticimiz Rahşan ablamıza teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Sosyoloji Bölümü öğrencisi Hasret Güneş ise, el emeği, göz nuru çalışmalarını insanlara tanıtmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, 'Yurdumuzda açılan el sanatları kursunda birçok şey öğrendim. Şimdi de sergimizde kanaviçe ve amigurumi ürünler başta olmak üzere yaptığımız işleri sergiliyor, el emeği çalışmalarımızı insanlara göstermek için burada bulunuyoruz' diye konuştu.

'Rahşan'ın kardelenleri'

Usta öğretici Rahşan Kovar da öğrencilerin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi. Kovar, 'Rahşan'ın kardelenleri' dediği öğrencilerine sergiyi hediye ettiğini kaydederek, 'Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sultan Fahriye Kız Yurdunda kurs düzenliyoruz. Bugüne kadar hiç el işi yapmamış kızlarımıza el sanatlarımızı öğreterek, bu sergiyi hazırladık. Eylül ayından beri kursumuz devam ediyor. 8 aylık süreçte hazırladığımız ürünleri bugün sergiliyoruz. Kurstaki kızlarımın adını 'Rahşan'ın kardelenleri' koydum ve bu sergiyi onlara hediye ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Kadınlar çok güçlüdür'

Kovar, kurs sürecinde öğrencilerin el emeğiyle birbirinden farklı çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, kadınların isterse her şeyi başarabileceğini vurguladı. Kovar, 'Bütün kadınlar çok güçlüdür, istersek her şeyi başarabiliriz. Ben bunu kızlarıma aşıladım' dedi.