Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yapıldı.

Yasa dışı yollarla Bayburt'a girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen ile bu kişileri ülkeye sokmak, barınmalarına imkân sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.