Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından okul güvenliğine yönelik ek tedbirler değerlendirme toplantısında ele alındı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıya, merkez ilçe okul ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, okullarda alınacak ilave güvenlik önlemleri görüşüldü. Eğitim kurumlarında uygulanacak tedbirler ile okul güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, okul ve kurum yöneticileriyle mevcut durum değerlendirildi, sahada uygulanabilecek önlemler üzerinde duruldu.
Kahraman, toplantıda okul güvenliğine ilişkin sürecin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.