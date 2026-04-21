Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen değerler eğitimi programlarında ortaokul öğrencilerine güzel ahlak, ilkokul öğrencilerine ise şükretmenin önemi anlatıldı.

Mehmet Fatma Dedeoğlu Kur'an Kursunda gerçekleştirilen programlarda, öğrenciler yaş gruplarına göre farklı konu başlıklarında bilgilendirildi. Kur'an kursu öğreticisi Vildan Yasemin Erdem, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek, 'Peygamber Efendimiz ve güzel ahlak' konusunda sohbet etti. İlkokul öğrencilerine yönelik programda ise Fatma Ertaç ile Saliha Tosun tarafından 'Bollukta ve darlıkta şükretmek' konusu ele alındı.