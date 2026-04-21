Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş; Tomarza Kaymakam'ı Selim Eser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ile birlikte Şıhbarak, Böke ve Melikviran kano parkurlarında incelemelerde bulundu.

Kayseri'nin doğal ve turistik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bölgedeki kano parkurlarının mevcut durumu yerinde değerlendirildi. Özellikle doğa sporlarına ilgi duyan yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyan parkurların geliştirilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyaret sırasında, bölgenin altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Kayseri'nin sadece kış turizmiyle değil, aynı zamanda doğa ve spor turizmiyle de ön plana çıkması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bu kapsamda, kano parkurlarının ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye getirilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen incelemelerin, Kayseri turizmine yeni bir ivme kazandırması ve bölgenin doğa sporları alanında daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması planlanıyor.