Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yerel Kalkınma Hamlesi Destek Tanıtım Programı'na katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Baruş; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı tanıtmak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, Erzurum'un tarih boyunca yalnızca bir savunma kalesi değil, aynı zamanda ticaret ve üretimde de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Erzurum'un sahip olduğu tarihî mirasın, ekonomik imkânlarla birleştirilerek yeniden bölgesel bir cazibe merkezi hâline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Baruş; 1800'lü yıllar ve 1900'lü yılların başlarında şehrimizin bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu, bugün de bu potansiyelin doğru planlamalarla yeniden canlandırılabileceğini ifade etti.

Çevre coğrafyada istikrarın güçlenmesiyle birlikte Erzurum'un çok daha iyi noktalara ulaşacağına inandıklarını ifade eden Vali Baruş; Erzurum'un tarih boyunca bir bölge merkezi olduğunu ve bu kimliğin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tebriz-Trabzon-Erzurum üçgeninin tarihsel olarak önemli bir ticaret hattı olduğuna dikkat çeken Vali Baruş; bu hattın yeniden işlerlik kazanmasının ve ulaşım imkânlarının artmasının Erzurum'un potansiyelini daha da artıracağını ifade etti.

Erzurum'un kalkınmasının temelinin ticaretin canlanmasına bağlı olduğunu belirten Vali Baruş; ticaret geliştikçe imalat sanayinin de buna paralel olarak gelişeceğini, özellikle doğu sınırına yakın ülkelerle ticaretin artmasının Erzurum'a önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Programın bir hibe projesi olmadığını özellikle ifade eden Vali Baruş; bunun devlet ile yerel dinamiklerin el ele vererek Erzurum'un potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şehrin sanayicisine, esnafına ve genç girişimcisine sunulan her imkânın istihdam, üretim ve refah olarak geri döneceğine inandıklarını söyleyen Vali Baruş; yatırım yapmak isteyen iş insanları için önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Teşvik sistemi kapsamında işletmelerin belirli bir süreç içerisinde neredeyse yaptıkları yatırım kadar destekten faydalanabileceğini belirten Vali Baruş; bu durumun önemli bir avantaj sağladığını ve yatırımcılar için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki yıllarda yatırım konularının daha da genişletilerek eksik kalan alanların da programa dâhil edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Vali Baruş; her yıl farklı yatırım başlıklarının programa eklenebildiğini hatırlattı.

Vali Baruş, Küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde yerel kalkınma hamlelerinin millî gücün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.