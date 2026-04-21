Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen 3x3 basketbol etaplarının ilk durağı olan Mersin etabı, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Maçlar sonunda Kayseri ekibi Anadolu Koleji Hasketbol SK şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta 3x3 Mersin Etabı'nda Büyük Erkekler kategorisinde 19 takım ve 75 sporcu mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında Anadolu Koleji Hask, And1 takımını 21-17 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve İstanbul'da düzenlenecek final etabına katılma hakkı kazandı. Organizasyon boyunca tribünlerde yer alan seyirciler ve maçlara gelen sporcular; sıçrama istasyonu, yetenek parkuru, basketbol otomatı ve 360 derece video deneyimi gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. 3x3 basketbol etaplarının bir sonraki durağı ise 25-26 Nisan tarihlerinde İzmir olacak.