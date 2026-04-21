Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Nida ve Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma 7. Bölge yarışmalarında birinci olan Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Emre Esastürk ile Meryem Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül programında Kahraman, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Kahraman, öğrencileri yetiştiren öğretmen ve ailelere de teşekkürlerini ileterek, 4-6 Mayıs tarihlerinde Konya'da yapılacak Türkiye finallerinde Bayburt'u temsil edecek öğrencilere başarı diledi.

Öğrenciler, Ardahan ve Erzurum'da düzenlenen bölge finallerindeki birinciliklerinin ardından Türkiye finallerine katılma hakkı elde etmişti.