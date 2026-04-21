Bayburt İl Müftülüğü ile TDV Bayburt Kadın Kolları iş birliğiyle evlilik hazırlığındaki yetim ve ihtiyaç sahibi gençlere destek amacıyla hayır çarşıları açıldı. 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında kurulan çarşılar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hayır çarşıları, Hacı Ekrem Naile Seyhan Camii, Yusufiye Camii, Valide Camii, Esentepe Camii, Zülküf Bozkurt Camii ile Efendi Bayram Camii müştemilatında kuruldu. Farklı noktalarda açılan çarşılardan elde edilecek gelir, evliliğe ilk adımını atmaya hazırlanan gençler için kullanılacak.

Hayır çarşılarının açılışı dualarla yapıldı. Açılışlara katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, organizasyonda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, müftülük personeline ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.