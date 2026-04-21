Darıca Belediyesi, sıfır atık alanında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil edilen 20 belediye arasında yer aldı. İstanbul'da düzenlenen protokol töreniyle üyeliği resmiyet kazanan belediye, ağ kapsamında bilgi paylaşımı, teknik iş birliği ve uluslararası proje imkanlarından yararlanabilecek.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye lansmanı ve protokol imza töreninde, Darıca Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 20 belediye Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil edildi. Törene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da katıldı. İmzalanan protokolle birlikte Darıca Belediyesi'nin sıfır atık başlığında yürüttüğü uygulamalar uluslararası ağ yapısına dahil edilmiş oldu.

Çalışmalar protokolle kayıt altına alındı

Darıca Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları kapsamında ilçede geri dönüşüm bilincinin artırılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, kamu kurumlarında sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevre eğitimlerinin sürdürülmesine yönelik faaliyetler yürütüldü. Okullarda gerçekleştirilen eğitimler, çocuklara ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları, geri dönüşüm ekipmanlarının mahallelerde yaygınlaştırılması ve parklarla sosyal yaşam alanlarında çevre odaklı uygulamaların artırılması da bu çalışmalar arasında yer aldı.

'Çevre dostu belediyecilik uygulamalarını devam ettireceğiz'

Program kapsamında düzenlenen törende uluslararası sıfır atık sertifikasını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık aldı. Bıyık, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çevre odaklı uygulamalara ağırlık verdiklerini belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' doğrultusunda göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalar yaptık. Bugün 20 belediye arasında yer almamız ve Darıca'mızı uluslararası alanda temsil etmemizin tohumlarını çok önceden atmıştık. Geldiğimiz noktada bu çalışmaların karşılığını görmek çok mutluluk verici. Çevre dostu belediyecilik uygulamalarını devam ettireceğiz' dedi.

Türkiye'den 20 belediye ağa alındı

Ekim 2025 itibarıyla dünya genelinde 73 üyesi bulunan Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na Türkiye'den 20 belediye dahil edildi. Kocaeli'den Darıca Belediyesi'nin yer aldığı ağda Marmara Bölgesi'nden İstanbul'un Esenler, Pendik, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçeleri ile Sakarya'dan Akyazı ve Kırklareli belediyeleri bulundu. İç Anadolu Bölgesi'nde Konya'dan Selçuklu ve Karatay ile Ankara'dan Altındağ ve Kızılcahamam, Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Muğla'nın Bodrum ve İzmir'in Bergama belediyeleri yer aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şanlıurfa'nın Haliliye ve Gaziantep'in Şehitkamil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ ve Erzurum Yakutiye, Akdeniz Bölgesi'nde Isparta ve Karadeniz Bölgesi'nde ise Samsun Bafra belediyesi de ağa katılan yerel yönetimler arasında bulundu.

Teknik iş birliği ve fon erişimi sağlanacak

Ağa dahil olan belediyelerin, bilgi paylaşımı, teknik danışmanlık, teknoloji transferi ve uluslararası proje fonlarına erişim gibi başlıklarda çeşitli iş birliği imkanlarından yararlanabileceği belirtildi. Protokolle birlikte Darıca Belediyesi'nin sıfır atık alanındaki mevcut uygulamalarının uluslararası ağ içerisinde görünürlük kazanması da hedefleniyor.