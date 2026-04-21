Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete açılacak. Alanda çocuklar için 10 ayrı tematik vagon, tarım bahçesi ve etkinlik sahnesi yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik hayata geçirdiği 'Lokomotif Çocuk Köyü' projesi kapsamında Gebze Millet Bahçesi'nde kurulan yeni alanın çalışmaları tamamlandı. Daha önce Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde ilki açılan Lokomotif Çocuk Köyü'nün yeni etabı, 23 Nisan'da çocukları ağırlamaya başlayacak. Gebze Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocuklar için farklı temalarda hazırlanan 10 ayrı vagon bulunuyor. Bu vagonlarda çocukların mimarlık, müzik, okuma, çevre, tamir, mutfak, sağlık, keşif, gönüllülük ve sanat alanlarında etkinliklere katılması planlanıyor.

Tarım bahçesi ve sahne alanı da yer alıyor

Çocuk köyü içerisinde ayrıca tarım bahçesi ile 'loko sahne' olarak adlandırılan etkinlik alanı da yer alıyor. Projenin, çocukların güvenli ortamda vakit geçirmesi ve çeşitli alanlarda deneyim kazanmasına yönelik hazırlandığı belirtildi.