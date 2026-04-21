Erzurum'un yatırım rotasını belirleyecek 'Yerel kalkınma hamlesi' lansman toplantısını ETSO ev sahipliğinde düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in protokol konuşmalarıyla başlayan programda, şehrin özgün potansiyeline güç katacak yeni teşvik sistemini masaya yatırıldı.

KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Serkan Timur'un teknik sunumuyla öne çıkan vizyonumuzda, 81 ilin tamamında her ile özel yatırım konuları belirlendi.

Öne çıkan destekler şunlar oldu; Yatırım kredilerine yüzde 70'e kadar faiz desteği sağlanıyor. Yerli makine alımlarına %25 doğrudan destek imkanı getiriliyor; azami destek tutarı 301 milyon TL olarak belirleniyor. İlave istihdam için 8 yıl süreli sigorta primi desteği karşılanıyor. OSB ve Hazine arazilerinde stratejik yatırım yeri tahsis ediliyor.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın: 'Potansiyel burada, devlet desteği hazır; Erzurum yatırımcılarını bekliyor. İş dünyası olarak tüm süreçlerde rehberlik etmeye devam edeceğiz' dedi.