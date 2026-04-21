Vali Aydın Baruş, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bölge Müdürü Fatih Günaydın tarafından gerçekleştirilen sunumda, Erzurum merkezli olarak Ağrı, Erzincan, Kars, Artvin ve Bayburt illerini kapsayan geniş bir coğrafyada ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Toplam 38 bin km'lik alanda yürütülen hizmetlerle bölgenin ulaşım standartlarının her geçen gün daha ileri seviyeye taşındığı belirtildi.

Bölge genelinde toplam 2 bin 203 km'lik yol ağı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla; bölünmüş yol uzunluğunun önemli ölçüde artırıldığı, köprü ve tünel projeleri sayesinde ulaşımda güvenlik ve konforun üst düzeye çıkarıldığı vurgulandı. 2025 yılı itibarıyla 629 km'ye ulaşan bölünmüş yol uzunluğunun, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda daha da artırılmasının planlandığı aktarıldı.

Devam eden büyük ölçekli projeler arasında yer alan Kop, Kırık, Dallıkavak ve Çirişli tünelleri ile bağlantı yollarındaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte önemli ölçüde mesafe ve zaman tasarrufu sağlanarak bölge ekonomisine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında Erzurum ili genelinde ulaştırma altyapısına toplam 152,6 milyar TL kaynak aktarıldığı, 2026 yılı içerisinde de yatırımların artarak devam etmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nün güçlü personel yapısı, makine parkı ve teknik kapasitesiyle vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.