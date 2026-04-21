Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Baruş, 'Sizler Erzurum'un eğitim neferlerisiniz. Bu eğitim ordusu, bizleri geleceğe hazırlayan en önemli güçtür. Sizin emekleriniz Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. Bizim en önemli görevlerimizden biri de sizlerin huzur ve güven içerisinde eğitiminize devam etmenizi sağlamaktır. Bunu temin edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Sizlere, kendinizi ve yeteneklerinizi keşfetmenizi ve buna göre bir alan belirlemenizi tavsiye ediyorum. Bu süreci arkadaşlarınızla, ailenizle ve öğretmenlerinizle istişare ederek yürütmeniz büyük önem taşımaktadır. Değerli gençler, kendinize güvenin, 'Ben bu işi başaracağım' deyin ve ardından disiplinli bir şekilde çalışın. Kendinize de zaman ayırın, kalan vakitlerde sosyal faaliyetlerde bulunun ve bu alanlardan uzak kalmayın.' ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Erzurumspor FK'nın Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 1-1'lik sonuçla Süper Lig'e yükselmesinin ardından öğrencilere mavi-beyazlı takımın formasını hediye eden Vali Baruş, 'Bu hafta sonu şehir genelinde bir şenlik ve neşe havası esti; Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi. Büyük takımların yer aldığı bu ligde Erzurumspor'un bulunması bizler için vazgeçilmez bir değerdir. Tüm Erzurumsporlu futbolcularımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyoruz. Elde edilen bu başarı, bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır.' dedi.

Mavi-beyazlı takımın ekip ruhuyla başarıya ulaştığını vurgulayan Vali Baruş, 'İyi bir ekip olacaksınız. Bir arkadaşınızın başarısı sizleri de gururlandıracaktır. Ekip olarak birbirinize moral verdiğinizde, içinde bulunduğunuz olumsuzlukların da olumlu bir duruma dönüştüğünü göreceksiniz. Erzurumsporumuz bunun en güzel örneklerinden biri olmuştur.' ifadelerini kullandı.