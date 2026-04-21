Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sergisinde, 7-12 yaş arası çocukların hazırladığı yaklaşık 200 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İnegöl Belediyesi Çocuk Atölyesi'nde eğitim alan 150 öğrencinin yıl boyunca hazırladığı eserler, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı'nda bulunan sergi salonunda görücüye çıktı. Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla Ekim ayında başlayan ve haftanın 4 günü gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergiyle ilk kez sergilendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta minik sanatçılar, sergi alanında kurulan atölyelerde yeni çalışmalar yapmaya da devam etti. Ziyaretçiler hem sergilenen eserleri inceleme hem de çocukların üretim sürecine tanıklık etme fırsatı buldu.

Sergi açılışında konuşan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Öğrencilerimiz küçük yaşlarına rağmen adeta birer ressam olmuş. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, 'Gençlerimizin gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların daha başarılı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da konuşmasında 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek, çocuklara bayram armağan eden bir millet olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. 20-22 Nisan tarihleri arasında açık kalacak sergiye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.