Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kanola tarlaları, gün batımında ortaya çıkan renk cümbüşüyle görsel şölen sundu. Sarının en canlı tonlarına bürünen tarlalar kızıl gün batımıyla birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

İlçenin kırsal bölgelerinde geniş alanlara ekilen kanola bitkisi bahar aylarında açan çiçekleriyle dikkat çekerken, gün batımında oluşan ışık oyunları doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Özellikle akşam saatlerinde güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla birlikte gökyüzünde oluşan turuncu ve kızıl tonlar, sarı kanola tarlalarıyla bütünleşerek etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlar bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı fotoğrafçılar da bölgeye gelerek doğanın sunduğu bu anları ölümsüzleştirdi. Kanola tarlalarının oluşturduğu bu doğal güzellik, bölge turizmine de katkı sağlıyor.