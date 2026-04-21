Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen bir karaca, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Karacanın kanala düştüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile kolluk kuvvetleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu kanaldan dikkatli şekilde çıkarılan karaca, yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yönelik risklerin azaltılması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini hatırlattı.