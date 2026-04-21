Samsun'da yapılan denetimlerde 600 metrelik yasa dışı ağ ele geçirilirken, 60 kilogram canlı sazan balığı yeniden suya bırakıldı.

Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ile jandarma ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik 20 Nisan günü saat 22.00 ile 23.59 arasında Saraylı Mahallesi mevkiindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan koruma ve kontrol faaliyetinde, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen yaklaşık 600 metre uzunluğunda misina ağ ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ağ içerisindeki yaklaşık 60 kilogram canlı sazan balığı uygun şartlar sağlanarak kısa sürede yeniden baraj gölüne bırakıldı.

Sürdürülebilir balıkçılık için önemli adım

Uzmanlar, canlı olarak suya geri bırakılan balıkların ekosistem açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle sazan gibi türlerin korunmasının biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı sunduğu ve sürdürülebilir balıkçılık açısından kritik rol oynadığı vurgulandı. Yetkililer ise kaçak avcılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek vatandaşlara doğal kaynakların korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.