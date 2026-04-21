Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'ndan Ordu'nun Mesudiye ilçesine kızıl geyik yerleştirme faaliyetleri sürüyor.

Doğal yaşamın zenginleştirilmesini amaçlayan proje kapsamında bölgeye bırakılan geyik sayısı artarken, süreç yakından takip ediliyor.

2025 yılı içerisinde ilk etapta 4 kızıl geyik doğaya salınırken, son çalışmada 6'sı erkek, 10'u dişi olmak üzere toplam 16 kızıl geyik daha Mesudiye kırsalında belirlenen alanlara bırakıldı. Geyiklerin doğaya uyum süreçlerinin izlenmesi amacıyla GPS vericili tasmalar kullanılıyor.

Yetkililer, bırakılan geyiklerin popülasyon gelişimi ve habitat uyumunun düzenli olarak izlendiğini belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.