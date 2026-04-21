Karabük'te trafikte defalarca makas atarak ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, olay Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. 78 YE 398 plakalı otomobilin sürücüsü, Safranbolu istikametine seyir halindeyken trafikte art arda makas atarak ilerledi.

Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli hareketleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün yoğun trafikte diğer araçların arasından hızla geçerek makas attığı anlar yer aldı.