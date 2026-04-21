Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, çevre yönetimi alanında önemli bir başarıya imza atarak Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı Türkiye Lansmanı'nda seçilen 20 belediye arasında yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde, dün Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla gerçekleştirilen lansman programında Kızılcahamam'ın da aralarında bulunduğu 20 belediye uluslararası ağa dahil edildi.

İmza törenine katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tören sonrasında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu sürecin yalnızca bugünü değil geleceği de kapsayan bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Acar, doğaya duyarlı projelerin artarak devam edeceğini belirterek, 'Geleceğimiz için söz verdik' ifadelerinde bulundu.

Kızılcahamam Belediyesi'nin sıfır atık hedefi doğrultusunda geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre bilinci çalışmalarına ağırlık vereceği ifade edilirken, ilçede daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.