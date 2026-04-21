Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Elazığ'da, kentsel alanda 14 bin 894 konut hak sahiplerine teslim edilirken, kırsal alanda yapımı devam eden konutların ise en kısa süre içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde başlatılan asrın inşa çalışmalarında depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor. Depremlerden etkilenen Elazığ'da da kentsel alanda 14 bin 894 konut hak sahiplerine teslim edilerek çalışmalar tamamlandı. Öte yandan, TOKİ eliyle kırsalda yapımı devam eden 4 bin 90 konutun çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor.

'Asrın felaketini asrın inşasına çevirdik'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, '2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem meydana gelmişti. Konut yapımı hak sahipliği sürecini beklemeden kısa bir süre içerisinde başlayarak teslim etmiştik. Bu çalışmalar noktalanmaya yakın hale gelmişken, 'Asrın felaketine' yakalandık. Asrın felaketini de 'Asrın inşasına' çevirdik. 14 bin 894 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Biliyoruz ki ülkemizin bir deprem gerçeği var. Özelinde Elazığ'ın bir deprem gerçeği var, afetlere hazırlıklı olmalıyız. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun adı, gerek rezerv alanlarda inşa ettiğimiz konutlar olsun, gerek sosyal konutlar gerekse de yerinde dönüşüm projesiyle hayata geçirdiğimiz konutlar olsun. Temel amacımız, vatandaşları güvenli yapı stoklarına bir an önce kavuşturmaktır. 2023 asrın felaketinden sonra rezerv alanlarda yaptığımız veya kentsel alanlar dışında yaptığımız konutlar dışında, bir de yerinde dönüşüm projesiyle hayata geçirdiğimiz projeler vardı ki bunda da 2 bin 517 hak sahibinin konutlarını büyük bir oranda tamamladık. Çok az bir kısmı kaldı, onu da kısa süre içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece yerinde dönüşüm projesi kapsamında devletimizin yapmış olduğu yardım tutarı, 3 milyar TL'dir. Devletimiz sonuna kadar elini taşın altına koymuştur. Vatandaşlarımızın da desteğiyle, afetlere hazırlıklı kentler oluşturma yolunda tüm gayretimizi bu yönde sarf edeceğiz' dedi.

'Kentsel alanda bekleyen hak sahibimiz yok fakat kırsal alanda çok az bir hak sahibimiz kaldı'

Asrın inşasında kentsel alanlarda yaptıkları konutları kura ile teslim ettiklerini aktarana Önalan, 'Kırsal alanda ise, yapımı devam eden 4 bin 90 tane konutumuz var. Devam eden derken, bunların büyük bir kısmını teslim ettik, kalanları da kısa süre içerisinde teslim edeceğiz. Kentsel alanda bekleyen hak sahibimiz yok fakat kırsal alanda çok az bir hak sahibimiz kaldı. 2023 depreminde daha önceki afetlerden kalan hak sahiplerinin de konutlarını inşa ettik. Bütün hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye çalışıyoruz. 4 bin 90 tane çelik ve betonarme olmak üzere kırsalda devam eden konutumuz var. Bunların büyük bir kısmını ise vatandaşlarımıza teslim ettik. Geriye kalanları da inşallah kısa süre içerisinde teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.