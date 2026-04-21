Kırıkkale'de esnafın 'Rüzgar' ile 'Nergis' adını verdiği iki leylek, 4'üncü yılında da aynı yuvaya döndü.

Kırıkkale'de mermerciler sitesindeki elektrik direği, 4 yıldır iki leyleğin değişmeyen adresi oldu. Göç yolculuğuyla yeniden aynı yuvaya gelen leylekler, mermerci esnafı tarafından sevinçle karşılandı. İlk geldikleri günden bu yana ilgiyle takip edilen leyleklere, esnaf 'Rüzgar' ve 'Nergis' adını verdi. Zamanla mermerci sitesinin simgelerinden biri haline gelen leylekler, esnafın günlük yaşamında da ayrı bir yer edindi.

Mermerci esnafından Bayram Timur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin yaklaşık 4 yıl önce bölgeye geldiğini belirterek, onların gelişinin siteye ayrı bir hava kattığını söyledi. Leyleklere alıştıklarını ifade eden Timur, bölgeye gelen birçok kişinin de leylekleri görmek ve onlar hakkında bilgi almak istediğini dile getirdi.

Esnaf Ahmet Topal da leyleklerin bulunduğu noktaya ayrı bir güzellik kattığını anlattı. Şehir merkezine yakın bir alanda yuva kurmalarının dikkat çektiğini belirten Topal, ilk geldiklerinde bölgenin sakin olduğunu, daha sonra hareketlilik artsa da leyleklerin aynı yerde kalmayı sürdürdüğünü kaydetti. Kenan Timur da leylekleri artık bölgenin bir parçası gibi gördüklerini söyledi. İmkanları ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Timur, leyleklerin yıllardır aynı yuvaya dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Serdar Görgülü ise yol kenarında böyle bir manzarayla karşılaşmanın farklı bir güzellik olduğunu ifade etti. Leylekleri misafir gibi gördüklerini söyleyen Görgülü, esnafın da onları koruyup benimsediğini belirtti.