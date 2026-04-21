Hatay'da Amik Ovası'nın su kaynaklarından olan Yarseli Barajı, 25 yılın ardından aşırı yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve su tahliyesi için baraj kapakları açıldı. En son 2001 yılında baraj kapakları açılan Yarseli Barajı'nda gerçekleşecek su tahliyesini izlemek isteyen meraklı vatandaşların ilgisi havadan görüntülendi.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzun yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı, bu yılki bereketli yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Geçen yıl son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı olumsuz etkilenen Yarseli Barajı, bu yılki yağışlarla tam kapasitesini aşarken barajların kapakları 3 santim açılarak su tahliyesine başlandı. Geçen yılı kuraklıkla geçiren Yarseli Barajı'nda, 2001 yılının ardından 25 yıl sonra yeniden su tahliyesi gerçekleştirildiği öğrenildi ve uzun yıllar sonra gerçekleşen su tahliyesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarseli Barajı'nın kapakları açılarak suyun tahliye edilmesi ve vatandaşların ilgisi havadan görüntülendi.

'En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım ve burada 3 köyden insanlar izlemeye geldi'

Bereketli yağışlarla dolan Yarseli Barajı'nda gerçekleşen su tahliyesini görmek için 3 köyden insanların geldiğini ifade eden Ali İnal, 'Bu yıl bol bereketli yağışlar vardı. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl yağışlarla barajımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajımızdaki fazla suyu tahliye ediliyor. Baraj yüzde 100 ulaştığı için sabahtan vatandaşlara tahliye edilecek diye haber verdiler. Köyde de vatandaşlar, baraj patlayacak mı diye tedirgin içindelerdi. Barajımızdaki su tahliye ediliyor ve sorun yok. Herkes burada ve merakla izliyordu. En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım. Şimdi nasip oldu ve bizde izlemeye geldik. Burada 3 köyden insanlar izlemeye geldi' dedi.

'En son Yarseli Barajı'nın tahliyesi 2001 yılında gerçekleşti'

Yarseli Barajı'nda su tahliyesinin en son 2001 yılında gerçekleştiğini söyleyen Avsuyu Mahalle Muhtarı Hasip Güngörmüş, 'Bu yılki yağışlar bereketli geçti. Yarseli Barajımız yüzde 100 doluluk oranı var. Şu anda barajın tahliyesi yapılıyor. En son barajın tahliyesi 2001 yılında gerçekleşti. 2019 yılında yüzde 80 oranına ulaşmıştı ama bu yıl bol yağışlardan dolayı tahliye ediliyor. Geçen yıl bayağı bir kuraklık yaşadık. Tarımsal ve içme sularında ciddi sıkıntılar olmuştu ama inşallah bu yıl bereketli bir yıl olur. Yarseli Barajı tarımsal arazileri sulama amaçlı kullanılıyor. Buradan Asi Nehri'ne akıyor. Buradan Asi Nehri'ne, oradan da denize dökülüyor. Vatandaş çoktandır bu doluluk oranını görmemişti ve güneşli bir havada herkes buraya gelip izlediler' şeklinde konuştu.

'Uzun zamandır kuraklık yaşıyorduk ama bu yıl bol yağış aldık. Bol yağışlardan dolayı sular tahliye ediliyor'

Uzun yıllardır yaşanan kuraklıktan dolayı tamamen dolmayan barajın kuvvetli yağışlarla dolduğunu ifade eden Ahmet Alver, 'Bu yıl bereketli ve bol yağışlı bir yıl geçiriyoruz. Barajımız da yüzde 100 doluluk oranını geçti. Barajımızın biraz kısmı tahliye ediliyor. Uzun zamandır kuraklık yaşıyorduk ama bu yıl bol yağış aldık. Bol yağışlardan dolayı sular tahliye ediliyor. Uzun zamandır kuraklıktan dolayı vatandaşlar bu yıl ilgi gösteriyor. Buradaki barajdaki sular tarım arazilerini sulamakta kullanılıyor' ifadelerini kullandı.