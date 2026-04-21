Eskişehirspor'un Eski Başkanı olan AK Parti İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bütçesine rağmen kulübü en kritik dönemlerinde yalnız bıraktığını iddia ederek, 'Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar lira bütçesi var, ama Eskişehirspor'a desteğini hiç görmedik' dedi.

Eskişehirspor'da 20 yılı aşkın tribün liderliğinin ardından 2023-2024 dönemi başkanlık koltuğuna oturan Erkan Koca, kulübün en zorlu dönemine ışık tutan açıklamalarda bulundu. Siyaset ve spor yöneticiliğini bir arada yürüten Koca, kulübün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı günlerden, borç yükü altında verilen mücadeleye kadar birçok detayı paylaştı.

'Bırakın kapansın dediler, biz kapatılamaz dedik'

Kulübü kayyumun eşiğinden aldıklarını vurgulayan Erkan Koca, 'Biz kulüp başkanı olurken Eskişehirspor kapanmak üzereydi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ziyarete gittiğimizde, 'Bırakın çocuklar Eskişehirspor kapansın, yenisini kurarız' demişti. Biz buna hiçbir zaman izin vermedik. İsim ve amblem değişmesin diye mücadele ettik. Tesislerde açlık grevi yaptık, çadırlar kurduk. Şehir o zaman kulübü tamamen gözden çıkarmıştı. Biz 'tribün çocukları' olarak bu kulübe sahip çıktık ve hamdolsun Eskişehirspor'un tarih olmasını engelledik' dedi.

'Trabzonspor dosyasını biz kapattık, 150 milyonluk tesis kazandırdık'

Kendi dönemlerinde yapılan icraatlara değinen Koca, kulübün önünü açtıklarını belirterek, 'Trabzonspor dosyasını bizim yönetimimiz kapatmıştır. 5-6 sezondur açılmayan transfer tahtasını biz açtık. Deprem dayanıklılığı olmadığı için yıkılan altyapı tesislerinin yerine, bugün 150 milyon TL değerinde modern tesisler kazandırdık. İki tane kapalı halı saha yaptık. Birçok FIFA dosyasını kapattık ve kulübü yönetilebilir bir duruma getirdik. O dönem geçmişin borçlarını kapatıp takım kurduk ve maalesef sadece 3 puanla şampiyonluğu kaçırdık' ifadelerini kullandı.

'AK Partili olduğumuz için çocukların yemeğini kestiler'

Belediyelerin desteği konusunda çarpıcı bir iddiada bulunan Eski Başkan, 'Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar lira bütçesi var ama Eskişehirspor'a desteğini hiç görmedik. Sadece 'yanındayız' dediler ama icraat yok. Hatta bizim altyapımıza Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden 100 kişilik yemek geliyordu. Ben kulüp başkanı olduktan sonra, AK Partili olduğumuz için Büyükşehir Belediyesi bunu bir yazıyla kesti. Çocuklara gelen yemeği dahi kesebilecek kadar acı günler yaşattılar bize. Ama kimseyi aç bırakmadık. Çevre illerde belediye başkanları takımlarına devasa destekler verirken, koca Eskişehir'de Eskişehirspor yalnız bırakıldı' şeklinde konuştu.

'Kurtuluş şeffaf şirketleşmede'

Eskişehirspor'un kalıcı başarısı için sanayici güveninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Koca, son olarak şunları söyledi:

'Sanayicimizde bir güven sorunu oluşmuş. 'Para veriyoruz, ama nereye gidiyor?' sorusu var. Bunun tek yolu şeffaf şirketleşmedir. Hesaplar resmi sayfalarda yayınlanmalı. İnşallah AK Parti yerel yönetimleri kazandığında, Eskişehirspor'un hangi lige çıkacağını herkes görecek. İl Başkanımız Gürhan Albayrak ve Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu da koyu bir Eskişehirsporludur, neredeyse hiçbir maçı kaçırmaz. Onların da desteğiyle bu takım hak ettiği yer olan Süper Lig'e gelecektir. Ayrıca Eskişehirspor'umuza play-off şampiyonluk yolunda güvenimiz tamdır. Şehrimizin maddi manevi destekleri bu yolculukta önemlidir. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.'