Erzincan'da çiftçiler don riskine karşı bahçelerinde günün ilk ışıklarına kadar nöbet tuttu.

Munzur Dağları eteklerinde, yaklaşık 1450 rakımdaki Tatlısu köyünde çilek ve böğürtlen üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine ürünlerini korumak için gece boyunca dumanlama yöntemi uyguladı. İyi tarım teknikleriyle üretim yapan çiftçilerden Fikret Ateş, don riskine karşı bahçelerinde sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Köyde dağdaki karın etkisiyle hava sıcaklığının sıfırın altına düşme riskine karşı önlem aldıklarını belirten Ateş, çilek ve böğürtlen bahçelerini dumanlama yöntemiyle korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Geçen yıl yaşanan don olayında 10 dönümlük alanda ekili yaklaşık 50 bin fidenin zarar gördüğünü dile getiren Ateş, bu yıl erken tedbir alarak ürün kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çiftçiler, gece boyunca yaktıkları ateşlerle oluşturdukları duman sayesinde bahçelerdeki sıcaklığı koruyarak donun etkisini azaltmaya çalıştı.