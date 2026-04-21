Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alzheimer merkezinden hizmet alan yaşlılarla minik öğrencileri bir araya getirdi. Yaşlılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan yaşlı vatandaşlar, Çakırlar Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda yaşlılar, ana sınıfı öğrencileriyle buluştu. Çocuklara, özenle hazırladıkları hediyeler ile birlikte çiçek ve Türk bayrağı veren yaşlılar, 23 Nisan Bayramı'nı kutladılar.

Programa, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi de katıldı.

Minikler ile yaşlıların bir araya geldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Alzheimer Merkezi'nden hizmet alan emekli öğretmenlere çiçek takdim etti.