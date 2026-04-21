DÜZCE (İHA) - Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 59 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Çalışmalarda; 24 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 42 gram bonzai, 44 gram skunk, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.