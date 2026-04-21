Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, acil durum ve yangına müdahale eğitimlerini sürdürüyor. Okullar, kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere her kesimden vatandaşa eğitimler düzenleyen teşkilat bu kez Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, acil durumlara zamanında müdahalesi ile adından sıkça söz ettirirken eğitim çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Her yaştan Düzcelinin acil durum ve yangınlara karşı alması gereken tedbir ve müdahale türlerini öğrenmesi gerektiği inancıyla başlatılan eğitim seferberliği de, özellikle kurumların da verdiği destekle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi ile ortaklaşa organize edilen eğitim çalışması kapsamında, merkezde eğitim alan 120 kursiyer için yangına müdahale semineri düzenlendi. İlk önce teorik bilgilerin aktarıldığı toplantıda, interaktif şekilde acil durum ve yangın müdahale türleri konuşuldu. Daha sonra bahçede oluşturulan düzeneklerle kursiyerlere yangın söndürme tüpünün kullanımı, yangına müdahale gibi konularda uygulama yaptırıldı. Kursiyerler aktarılan bilgileri dikkatle dinlerken, Düzce İtfaiyesi yetkilileri eğitim seminerlerinin her yaş grubundan farklı kurumlarda, düzenli aralıklarla devam edeceğini hatırlattı.