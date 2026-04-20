Düzceli iş insanı Cahit Vuruş tarafından hayata geçirilecek 'Elite World lnn Düzce Otel'in sözleşmesi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katıldığı tören ile imzalandı. Yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, 'Dünyada marka olmuş, zincir olmuş otellerden

birisinin daha Düzce'ye bir otel yatırımı yapması gerçekten Düzce'ye

sınıf atlatacak olan bir girişimdir' dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ve teşvikleri ile

Düzce'de oteller zincirine bir halka daha eklenecek. Düzceli iş insanı

Cahit Vuruş tarafından devralınan Pak Otel, 'Elite World Inn Düzce' adı

altında yeniden hizmete açılacak. Otel'in sözleşmesi, Başkan

Faruk Özlü, Cahit Vuruş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit

Vuruş ve Elite World Başkan Yardımcısı Mahmut Sürme tarafından

imzalandı.

Başkan Faruk Özlü imza töreninde yaptığı açıklamada,

Düzce'de konaklama kapasitesinin artırılmasının ve şehre marka oteller

kazandırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek,

yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özlü, 'Göreve geldiğim

günden beri Düzce'de yatak sayısının artması, otellerimizin sayısının

artması, özellikle marka ve zincir otellerin Düzce'de sayısının artması

yönünde büyük bir istek ve arzum vardı. Bunun bir halkası olarak bugün

atılacak imzalar ile gerçekleşecek olması benim için çok büyük bir

mutluluk kaynağı. Ben bu çerçevede Cahit beyi tebrik ediyorum. Bu genç

yaşta bu başarılı girişimin Düzce'mize son derece önemli katkılar

sunacağına inanıyorum' dedi.

Düzce'ye haftada 10 bin ziyaretçi getirmeyi hedeflediklerini, bu amaçla

da Düzce Turizm Master Planı hazırladıklarını ve bölgesel turizmin

geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Düzce'nin

turizm bakımından çok bakir olduğunu, bunun yanında 2,2 milyar dolarlık

sanayi ihracatına sahip olduğunu ifade eden Başkan Özlü, 'Her gün

Düzce'ye onlarca yüzlerce insan geliyor. Ama bunlar, akşam olduğu zaman

konaklamayı Düzce dışında yapıyorlar. Ben bu yatırımın Düzce'nin hem

çalışılabilir, hem konaklanabilir bir şehir hüviyetine gelmesine katkı

sunacağı kanaatindeyim. Dünya'da artık markalar önemli. Dolayısıyla

marka olmuş, zincir olmuş otellerden birisinin daha Düzce'ye bir otel

yatırımı yapması gerçekten Düzce'ye sınıf atlatacak olan bir girişimdir,

çabadır. Bu girişim ve çabanın içerisinde olan değerli kardeşim Sayın

Cahit Vuruş'u tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah

bereketli bol kazançlar nasip etsin' dedi.

Cahit Vuruş ise Türkiye'nin saygın otel markalarından Elite World Otel ile

gerçekleştirdikleri işbirliğini resmiyete dökmek için bir araya

geldiklerini ifade ederek, 'Düzce her geçen gün büyüyen, gelişen ve

yatırımcılar için cazibesini artıran bir şehir. Biz de bu potansiyeli

görerek şehrimize değer katacak, turizm ve ticaret hayatına yeni bir

soluk getirecek bu projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece bir otel

açmak değil, Düzce'nin marka değerini yükselten, istihdam sağlayan ve

bölge ekonomisine bir merkez oluşturmak. Elite World Otel kalitesiyle

hizmet verecek bu otelin iş dünyasına, turizme ve sosyal yaşama önemli

katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu yatırımın Düzce'nin

geleceğine duyduğumuz güvenin en somut göstergesi olduğunu özellikle

vurgulamak isterim. Bu süreçte emeği geçen başta Başkanımız

Faruk Özlü'ye teşekkür ediyor, katılımınız için hepinize teşekkür

ediyorum' şeklinde konuştu.

34 odalı olarak planlanan ve sauna, spa, hamam, spor salonu ve alakart

restoran gibi sosyal donatı alanları yer alacak otelin bu yıl içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.