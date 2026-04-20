Düzceli iş insanı Cahit Vuruş tarafından hayata geçirilecek 'Elite World lnn Düzce Otel'in sözleşmesi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katıldığı tören ile imzalandı. Yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, 'Dünyada marka olmuş, zincir olmuş otellerden
birisinin daha Düzce'ye bir otel yatırımı yapması gerçekten Düzce'ye
sınıf atlatacak olan bir girişimdir' dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ve teşvikleri ile
Düzce'de oteller zincirine bir halka daha eklenecek. Düzceli iş insanı
Cahit Vuruş tarafından devralınan Pak Otel, 'Elite World Inn Düzce' adı
altında yeniden hizmete açılacak. Otel'in sözleşmesi, Başkan
Faruk Özlü, Cahit Vuruş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit
Vuruş ve Elite World Başkan Yardımcısı Mahmut Sürme tarafından
imzalandı.
Başkan Faruk Özlü imza töreninde yaptığı açıklamada,
Düzce'de konaklama kapasitesinin artırılmasının ve şehre marka oteller
kazandırılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek,
yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özlü, 'Göreve geldiğim
günden beri Düzce'de yatak sayısının artması, otellerimizin sayısının
artması, özellikle marka ve zincir otellerin Düzce'de sayısının artması
yönünde büyük bir istek ve arzum vardı. Bunun bir halkası olarak bugün
atılacak imzalar ile gerçekleşecek olması benim için çok büyük bir
mutluluk kaynağı. Ben bu çerçevede Cahit beyi tebrik ediyorum. Bu genç
yaşta bu başarılı girişimin Düzce'mize son derece önemli katkılar
sunacağına inanıyorum' dedi.
Düzce'ye haftada 10 bin ziyaretçi getirmeyi hedeflediklerini, bu amaçla
da Düzce Turizm Master Planı hazırladıklarını ve bölgesel turizmin
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Düzce'nin
turizm bakımından çok bakir olduğunu, bunun yanında 2,2 milyar dolarlık
sanayi ihracatına sahip olduğunu ifade eden Başkan Özlü, 'Her gün
Düzce'ye onlarca yüzlerce insan geliyor. Ama bunlar, akşam olduğu zaman
konaklamayı Düzce dışında yapıyorlar. Ben bu yatırımın Düzce'nin hem
çalışılabilir, hem konaklanabilir bir şehir hüviyetine gelmesine katkı
sunacağı kanaatindeyim. Dünya'da artık markalar önemli. Dolayısıyla
marka olmuş, zincir olmuş otellerden birisinin daha Düzce'ye bir otel
yatırımı yapması gerçekten Düzce'ye sınıf atlatacak olan bir girişimdir,
çabadır. Bu girişim ve çabanın içerisinde olan değerli kardeşim Sayın
Cahit Vuruş'u tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah
bereketli bol kazançlar nasip etsin' dedi.
Cahit Vuruş ise Türkiye'nin saygın otel markalarından Elite World Otel ile
gerçekleştirdikleri işbirliğini resmiyete dökmek için bir araya
geldiklerini ifade ederek, 'Düzce her geçen gün büyüyen, gelişen ve
yatırımcılar için cazibesini artıran bir şehir. Biz de bu potansiyeli
görerek şehrimize değer katacak, turizm ve ticaret hayatına yeni bir
soluk getirecek bu projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece bir otel
açmak değil, Düzce'nin marka değerini yükselten, istihdam sağlayan ve
bölge ekonomisine bir merkez oluşturmak. Elite World Otel kalitesiyle
hizmet verecek bu otelin iş dünyasına, turizme ve sosyal yaşama önemli
katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu yatırımın Düzce'nin
geleceğine duyduğumuz güvenin en somut göstergesi olduğunu özellikle
vurgulamak isterim. Bu süreçte emeği geçen başta Başkanımız
Faruk Özlü'ye teşekkür ediyor, katılımınız için hepinize teşekkür
ediyorum' şeklinde konuştu.
34 odalı olarak planlanan ve sauna, spa, hamam, spor salonu ve alakart
restoran gibi sosyal donatı alanları yer alacak otelin bu yıl içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.