Düzce'de virajı alamayan otomobil, 20 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce Üniversitesi Hastanesi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hastaneden dönüş yapan T.K. idaresindeki 81 BB 328 plakalı otomobil, virajı alamayınca 20 metre yükseklikten Teknopark'ın bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkarttı. Yaralı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
