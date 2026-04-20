Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle debisi yükselen dere üzerindeki köprü ve kafe tedbiren kapatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde üzerinde yer alan köprü, artan su seviyesi nedeniyle kapatıldı. Köprü üzerindeki Nehir Cafe de faaliyetlerine ara verdi. Çatak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu ilçedeki derelerde taşkın riski oluştuğu belirtildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı köprünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığı ve çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, okul güzergâhlarında Çatak Belediyesi personeli tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması başlatıldı. Öğrencilerin dere yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda sahada aktif şekilde yönlendirme yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, ailelere de çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu hatırlatarak, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.