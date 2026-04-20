Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mezunu olduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Güler, gençlere AR-GE'ye ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Güler, kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler vererek, önemli tavsiyelerde bulundu. Mezunu olduğu okulda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Güler, 'Ben Ordu'da doğdum ve burada okudum. Ordu Lisesi'nin 2. mezunlarındanım. Ordu Lisesi'nin bizde ayrı bir yeri var. Burada pek çok siyasetçi, avukat, öğretmen yetişti. Burası güzel bir lise' dedi.

Başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken unsurlara değinen Güler, 'Zamanı iyi yönetin. Bir hedefiniz olsun. Hep söylerim; şans, hazırlıklı beyinlere yardım eder. Bir diğer konu sakin olmak. Kızmayalım, kızan kaybeder. Sizler değerli mi, önemli mi olmak istersiniz? Tavsiyem önemli olmak değil, değerli olmak gerekiyor. Gençler olarak AR-GE'ye ağırlık verin. Farklı olursanız başarılı oluyorsunuz' diye konuştu.

Zamanın hızla geçtiğine dikkat çeken Güler, 'Zaman akıp geçiyor, memleketinize faydalı bireyler olun. Vazgeçilmez insan olun, aranan ve vazgeçilmez insanlar olun' ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler Başkan Güler'e eğitim hayatı, kariyer planlaması ve mesleki deneyimleri hakkında sorular yöneltti. Soruları içtenlikle yanıtlayan Güler'e program sonunda okul yönetimi ve öğrenciler tarafından teşekkür edildi.