Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 13-19 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 26 bin 760 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 65 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 3 adet kurusıkı, 1 tabanca, 1 tüfeği, 377 mermi, 3 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.