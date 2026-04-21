DÜZCE(İHA) - Düzce'de yapılan denetimlerde aranan 65 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

İçeriği Görüntüle

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 13-19 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 26 bin 760 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 65 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 3 adet kurusıkı, 1 tabanca, 1 tüfeği, 377 mermi, 3 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA