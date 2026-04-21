DÜZCE (İHA) - Düzce'de 16 bin aracı denetleyen polis ve jandarma ekipleri kural ihlali yapan bin 732 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin araç, motosiklet, ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 732 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 196 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.