Tekirdağ'da 2026 yılı Mart ayında toplam 2 bin 860 konut satışı gerçekleşirken, satışların önemli kısmını ikinci el konutlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tekirdağ'da Mart ayında satışı yapılan 2 bin 860 konutun 1 bin 133'ü ilk el, 1 bin 727'si ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725'e yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 3,6 azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da iş yeri satışları da Mart ayında dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Toplam 244 iş yeri satışının 81'i ilk el, 163'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ilk el iş yeri satışları yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787'ye, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,3 azalarak 9 bin 712'ye geriledi.

İpotekli satışlara bakıldığında Tekirdağ'da 801 konutun ipotekli olarak satıldığı, 2 bin 59 konutun ise diğer satış türleri kapsamında gerçekleştiği görüldü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 35,9 artışla 25 bin 978'e çıkarken, diğer satışlar yüzde 9,6 azalarak 87 bin 389 oldu. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 22,9, diğer satışların payı ise yüzde 77,1 olarak hesaplandı.

İş yerlerinde ise Tekirdağ'da 11 ipotekli satış yapılırken, 233 satış diğer yöntemlerle gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları yüzde 60,1 artarak 698'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 12,6 azalarak 12 bin 801 oldu.