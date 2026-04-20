Bursa'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi Mahmudiye girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.'nın kullandığı 16 BZB 583 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.