Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına altıpasın hemen gerisinden Maxim'in etkili kafa vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere tokatladı.
4. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Rodrigues'in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.
6. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sorecu'nun rakibini geçtikten sonraki şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.
25. dakikada sağ kanattan ceza sahasına atılan topa koşarak dışarı çıkmadan kontrol eden Kozlowski'nin yerden pasına Bayo'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0.
32. dakikada sağ kanattan atılan ara pasla ceza sahasına giren Chalov'un kalecinin üzerinden içeri çevirdiği topu kale önünde Arda uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Kolowski'nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Camara'nın yerden şutu savunmada Bennasser'e çarptıktan sonra köşeden ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Luis Perez, Nihad Mujakic, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Denis Draguş
Teknik Sorumlu: Mustafa Aksoy
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Jadel Katongo, Semih Güler, Stefano Denswil, Joshua Brenet (Ramazan Civelek dk. 33), Furkan Soyalp, Youssef Ait Bennasser, Samuel Mather, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, Fedor Chalov
Yedekler: Onurcan Piri, German Onugkha, Joao Mendes, Burak Kapacak, Denis Makarov, Carlos Mane, İndrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam
Teknik Direktör: Erling Moe
Goller: Mohamed Bayo (dk. 25), Drissa Camara (dk. 45+1) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Gidado (Gaziantep FK) Benes (Kayserispor)