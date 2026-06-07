Çanakkale'nin gözde turizm merkezlerinden Gökçeada, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'e ev sahipliği yaptı. Organizasyonun ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Doğayla iç içe geçen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Turks ve Caicos Adaları, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan'dan yaklaşık 800 sporcu parkurlarda ter döktü. Katılımcılar, adanın doğal dokusu ve tarihi köylerinden geçen 44K ImrozUltra, 33K Midgut, 11K Funimroz ve 5K Minimode etaplarında mücadele etti.

Türkiye'nin en batı ucunda, güneşin son battığı noktada düzenlenen yarışlar, sporculara hem zorlu hem de görsel açıdan unutulmaz bir parkur deneyimi sundu.

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) kriterlerine uygun gerçekleştirilen organizasyonda özellikle 44K ve 33K parkurları, teknik yapısı ve yüksek irtifa geçişleriyle öne çıktı. Dayanıklılık gerektiren etaplar, sporculara kıyasıya bir rekabet yaşattı.

Kaleköy Limanı'ndan verilen startın ardından tüm yarışlar yine aynı noktada tamamlandı. Yarışların startını Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay start verdi.

2011 yılında 'Dünyanın İlk Sakin Adası' unvanını taşıyan Gökçeada, spor turizmine katkı sunan bu organizasyonla bir kez daha çok sayıda yerli ve yabancı sporcuyu ağırladı. Yarış, sportif yönünün yanı sıra sosyal sorumluluk boyutuyla da öne çıktı. Adım Adım bünyesindeki yardımseverlik koşuları arasında yer alan Gökçeada Ultra Trail, bu yıl da farkındalık oluşturmayı sürdürdü.

Team Kronos tarafından düzenlenen organizasyon; Salomon, Kurukahveci Mehmet Efendi ve Sönmez Trafo ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gökçeada Spor Kulübü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirildi.

Ödüller verildi

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini Gökçeada Belediyesi Başkan Vekili Salih Direk, Gökçeada Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ile Türkiye Satış Direktörü Mehmet Ali Köseoğlu, Marka Direktörü Orçun Kutluad, Pazarlama Müdürü Ebru Çil, Kurukahveci Marka Müdürü Mehmet Efendi Sezin Özakıncı ve Satış Uzmanı Erdem Demirkol takdim etti.