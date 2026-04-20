Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından iki farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 114,20 gram bonzai, 0,83 gram A.M. bonzai ham maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam düzenek, uyuşturucu madde seyreltmede kullanılan 120 mililitre aseton, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 TL ele geçirildi. Her iki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 4 şüpheli Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.E., O.T. ve D.A. tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.