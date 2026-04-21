Enerjinin 'İpek Yolu' olarak anılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında düzenlenen işletme dönemi bilgilendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında, Erzurum Valiliği himayesinde gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda muhtarlar, kamu kurumu temsilcileri ve ilgili paydaşlara; boru hattının bölgedeki işletme faaliyetleri, güvenlik uygulamaları ve şikayet yönetimi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Azerbaycan'dan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıyan TANAP'ın yaklaşık 187 kilometrelik kısmının Erzurum il sınırlarında yer aldığı; Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye ve Aşkale ilçelerindeki 69 köyü kapsadığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca arazi kullanım koşulları, izinli geçiş süreçleri, acil durum planları ile bakım-onarım faaliyetleri ele alındı. TANAP'ın, bölge halkı ve yerel yönetimlerle yürütülen düzenli iletişim çerçevesinde şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.