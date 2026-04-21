Kahramanmaraş saldırısında vefat eden öğrenci ve öğretmen için Erzurum'un Tekman ilçesinde anma programı yapıldı.

Tekman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Korkmaz tarafından organize edilen programda, Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından vefat eden 8 öğrenci ile 1 öğretmen anıldı. Elim faciada hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile okulun bahçesinde hazır bulunan öğrenciler hep birlikte isimlerini okudular ve 'Burada' dediler.

Okuldaki bu örnek ve anlamlı programa İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul öğrencileri ve öğretmenler de destek verdi.

Duygu dolu anların yaşandığı program saygı duruşu ile tamamlandı.