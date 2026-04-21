Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ev sahipliğinde düzenlenen GKVMUN'26 Konferansı, hem Gaziantep içinden hem de Gaziantep dışından yoğun katılımla büyük bir başarıya imza attı. Akademik disiplin ile sosyal etkileşimi bir araya getiren organizasyon, üç gün boyunca katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen GKVMUN'26 Konferansına yaklaşık 300 öğrencinin aktif olarak yer aldığı, 25 farklı liseden gelen öğrenciler uluslararası diplomasi simülasyonlarında bir araya geldi. Katılımcı öğrenciler, tamamen İngilizce yürütülen komite çalışmalarında fikirlerini ifade etme, tartışma ve çözüm üretme becerilerini geliştirirken aynı zamanda küresel bakış açılarını da genişletme fırsatı buldu.

7 farklı komitenin her birinde 24 öğrenci aktif rol aldı

Konferans kapsamında oluşturulan 7 farklı komitenin her birinde 24 öğrenci aktif rol aldı. Komitelerin başkanlık görevleri ise doğrudan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tarafından yürütülerek organizasyonun öğrenci liderliğine dayalı yapısı güçlendirildi. Komitelerde; küresel silahsızlanma ve uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, mülteci krizleri, savaş ve çatışma çözümü, insan hakları ihlalleri, ekonomik eşitsizlikler ve çevresel sorunlar gibi günümüz dünyasının en kritik meseleleri ele alındı. Öğrenciler, bu başlıklar altında diplomatik müzakereler gerçekleştirerek çözüm önerileri geliştirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları başarıyla ev sahipliğini üstlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden oluşan 56 kişilik ekip ise organizasyonun farklı departman ve birimlerinde görev alarak konferansın ev sahipliğini üstlendi. Öğrenciler; etkinlik ve sahne organizasyonlarını yürüten 'etkinlik ve sosyal faaliyetler ekibi', basın ve medya süreçlerini yöneten 'basın departmanı', akademik içeriklerin hazırlanmasından sorumlu 'akademik departman', kriz senaryolarını yöneten 'kriz departmanı' ve düzen ile güvenliği sağlayan 'güvenlik departmanı' gibi farklı alanlarda aktif görev aldı. Tüm bu birimlerde görev yapan öğrenciler, yüksek sorumluluk bilinci, disiplinli çalışma anlayışı ve güçlü takım ruhu ile organizasyonun kusursuz şekilde ilerlemesini sağladı.

Öğrencilerin hedefi küresel sorunların çözümünde rol almak

Model United Nations (MUN) formatında gerçekleştirilen konferans, öğrencilerin diplomasi, liderlik, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine önemli katkılar sundu. Katılımcılar, farklı ülkeleri temsil ederek küresel sorunlara çözüm üretme sürecinde aktif rol aldı ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etme deneyimi kazandı.

'Geleceğin liderleri yetişiyor'

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Bu tür uluslararası standartlardaki akademik etkinlikler, öğrencilerimizin vizyonunu genişletirken onları geleceğin liderleri olarak yetiştirme hedefimize büyük katkı sağlıyor. GKVMUN'26'nın bu denli profesyonel ve akıcı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

'Öğrencilerin sorumluluk almaları sağlandı'

IBDP Koordinatörü Fatma Özseven ise konferans sürecine dair yaptığı açıklamada, 'Organizasyonun başından sonuna kadar son derece planlı, disiplinli ve kusursuz bir şekilde ilerlemesi, öğrencilerimizin ne denli büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini açıkça ortaya koydu. Bu süreç, öğrencilerimize yalnızca akademik değil; aynı zamanda iletişim, liderlik ve iş birliği gibi çok yönlü kazanımlar sundu' dedi.

Öğrencilerimiz Ece Durakoğlugil (Director General) ve Zeynep Moschini (Secretary General) başkanlığında yürütülen konferans, planlama ve uygulama süreçlerindeki yüksek kalite standardı ve alınan olumlu geri bildirimlerle dikkat çekti. GKVMUN'26, gençlerin uluslararası vizyon kazandığı, farklı bakış açılarıyla buluştuğu ve geleceğe güçlü adımlar attığı prestijli bir platform olarak hafızalarda yer etti.