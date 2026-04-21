Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, Paşa Country'de anahtarların haziran ayında teslim edileceğini düzenledikleri lansman ile müjdeledi.

Kemalpaşa Akalan'da lüksün tanımını yeniden yapan Paşa Country'nin Swiss Otel'de gerçekleşen lansmanında iş insanları, yatırımcılar ve yapı sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.

Yaklaşık 500 seçkin konuğun ağırlandığı gecede konuşan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, 70 adet villadan oluşan Paşa Country'de anahtarların haziran ayında teslim edileceğini müjdeledi.

Proje hakkında bilgi veren Kadooğlu, 'Burada yalnız yeni bir proje tanıtmak için değil geleceğe dair güçlü bir vizyonu paylaşmak için bir aradayız. Çünkü artık asıl mesele insanların nasıl bir hayat yaşayacağını belirleyen bir değer ortaya koymaktır. İnsanlar artık sadece bir ev satın almıyor. Kendileri ve aileleri için bir yaşam biçimi seçiyor. İşte tam bu noktada farkı oluşturan şey sadece bugünü görmek değil, geleceğe doğru okuyabilmek cesareti ve vizyonudur. Doğru zamanda, doğru yerde olanlar sadece yatırım yapmadı; geleceğin bir parçası oldu. Sıradaki büyük fırsat nerede? Biz bu sorunun cevabını net şekilde biliyoruz. Cevabımız tabii ki Paşa Country. Kadooğlu Holding güvencesi ile hayata geçen Paşa Country, İzmir Kemalpaşa'da, doğa ile iç içe şehir ve entegre bugüne değil geleceği inşa eden bir yaşam vizyonudur. Bu proje sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Yarının beklentilerini de bugünden karşılıyoruz. Bu güçlü vizyonu İzmir'de hayata geçirmekten büyük bir gurur ve heyecan duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu akşam burada bizimle olan bu vizyona inanan ve değer katan tüm dostlarımıza içten bir teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmanın ardından, Coldwell Banker 360 Broker'ı Hacı Bektaş Önal ve Proje Koordinatörü Neslihan Yılmaz da projenin mimarisi, konumu ve yükselen yatırım değerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Organizasyonunu Type Agency'nin üstlendiği gecede sahneye çıkan Sunshine Band grubu ise, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla konuklara eğlenceli saatler yaşattı.