Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikâh töreninde 51 çift hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Renkli ve duygusal anların yaşandığı törende genç çiftlerin nikâhlarını Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz kıydı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi ile Merveşehir Nikâh Salonu'nda ailelerin ve davetlilerin yoğun katılım gösterdiği törende salonlar adeta sevgi ve mutlulukla doldu. Hayatlarının en özel günlerinden birini yaşayan çiftler, alkışlar eşliğinde nikâh masasına oturarak yeni bir başlangıca imza attı. Genç çiftler için unutulmaz bir gün olan 06.06.2026 tarihinde mutluluklarına ortak olarak nikahlarını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, nikâh cüzdanlarını gelinlere teslim ederek yeni evli çiftleri tebrik etti. Yılmaz, günün anısına çiftlere kahve fincanı hediye etti.

Yılmaz'dan önemli nasihat

Nikah merasiminin ardından genç çiftlere hitap eden Yılmaz, evliliğin sevgi, saygı, sabır ve anlayış üzerine kurulu kutsal bir kurum olduğunu vurguladı. Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Yılmaz, aile olmanın önemine dikkat çekerek, 'Hayatın her döneminde birbirinize destek olun. Sevginizi, saygınızı ve hoşgörünüzü hiçbir zaman kaybetmeyin. Evlilik; birlikte yürünmesi gereken uzun ve güzel bir yolculuktur. Bu yolculukta birbirinizi anlayarak, paylaşarak ve dayanışma içinde hareket ettiğiniz sürece mutluluğunuz daim olacaktır. Kurduğunuz yuvaların huzur, bereket ve sevgiyle dolmasını diliyorum' dedi.

Toplu nikah töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çiftlerin tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.