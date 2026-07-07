Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Gazianteplileri doğayla buluşturacak Gazi Konut Bahçelievler ve Müstakil Evler Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri toprakla buluşturacak proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek. Projenin tüm detaylarının paylaşıldığı tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Gaziantep'in konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşı uygun fiyatlı, kaliteli konutlarla buluşturan Gazi Konut, yeni projesiyle şehir yaşamının yoğun temposundan uzak, doğayla iç içe, sürdürülebilir ve huzurlu yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

Projelerin detayları paylaşıldı

Proje kapsamında üç farklı yaşam modeli tasarlandı. Bahçelievler Projesi'nde tek katlı, 30 metrekare büyüklüğündeki konutlar ile yaklaşık 70 metrekarelik özel bahçeler yer alacak. Küçük ancak işlevsel olarak tasarlanan yaşam alanlarında çocuklar doğayla iç içe büyürken aileler kendi sebze ve meyvelerini yetiştirme imkânı bulacak. Konutlarda salon, mutfak ve banyo bulunurken, dört mevsim yaşam konforu sunulacak.

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan müstakil evler ise Gaziantep'in köklü aile kültürünü geleceğe taşıyacak yeni bir yerleşim modeli olarak planlandı. Osmanlı mahalle kültüründen ilham alınarak hazırlanan projede her blokta iki bağımsız daire yer alacak. Aynı girişe sahip iki katlı yapılarda aile bağlarının güçlenmesi hedeflenirken bireylerin mahremiyeti de korunacak. Yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde ve 2+1 olarak planlanan daireler, birlikte değerlendirildiğinde geniş aile yapısına uygun, kuşaklar arası dayanışmayı destekleyen ekonomik bir yaşam modeli sunacak. Her yapının arka bölümünde yaklaşık 50 metrekarelik özel bahçe bulunacak.

Orta ölçekli müstakil evler ise yaklaşık 100 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı olarak inşa edilecek. Alt katta ortak yaşam alanları, üst katta ise yatak odaları yer alacak. Her konutun kendine ait otoparkı ve yaklaşık 70 metrekarelik bahçesi bulunacak.

Bahçelievler Projesi'nde fiyat ve ödeme planı açıklandı

Bahçelievler Projesi etaplar halinde hayata geçirilecek. Toplam 20 bin bahçeli evin yapılmasının planlandığı projede, şehit aileleri, gaziler ve emekliler için satış fiyatı 590 bin TL olarak belirlendi. Bu gruptaki vatandaşlar yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı ise aylık 9 bin TL taksitlerle ödeyebilecek. Diğer vatandaşlar için konut satış fiyatı 690 bin TL olarak açıklandı. Bu grupta yüzde 50 peşinat alınacak, kalan tutar ise aylık 19 bin TL taksitlerle ödenecek. Bahçeli evlerin bir yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Müstakil evler ile orta ölçekli müstakil evlerin fiyatları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahçelievler ve müstakil evler Suboğazı bölgesinde, orta ölçekli müstakil evler ise Körkün bölgesinde inşa edilecek.

Başvurular 8 Temmuz'da başlıyor

Bahçelievler Projesi için başvurular 8 Temmuz'da Gazi Konut'un resmi internet sitesi olan https://gbbkonut.com.tr/ üzerinden başlayacak. Başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek. İlk etap için kura çekimi ise temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek. Müstakil evler için başvurular ağustos ayının ilk haftasında, orta ölçekli müstakil evler için ise eylül ayının ilk haftasında alınacak. Kesin tarihler ve detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

'Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz'

Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin birlik, verimlilik ve koordinasyon anlayışıyla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

'Yüreğinde bir aşk yoksa bir inanç yoksa bir gayret yoksa bir sorumluluk yoksa bu ve bunun gibi projeleri hayata geçiremezsiniz. Bugün sanki milletvekili olduğum ilk gün gibi heyecanlıyım. Hissettiğiniz heyecanın aynısını vatandaşlarımla aynı şekilde hissediyorum. Büyük kentlerin planlamasını doğru şekilde yapmak gerekiyor. Betonarme yapılar insanları yoruyor. Dolayısıyla bugün burada tanıtımını yaptığımız Bahçelievler projesi çok önemli. Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz. Bir buçuk milyon metrekareyi ayırdık, başladık. Vakti geldiğinde oradaki domatesi, biberi koparıp bir yağlı köfte yapacaksınız. Başkanınız da size çaya gelecek. Büyük aile kültürünü şehrimizde inşa etmek zorundayız. Huzur çok önemli. Huzur varsa mutluluk varsa buna sahip olan kimseden zengini yoktur. Biz bu şehirde bunu inşa edeceğiz. Bunu başarmalıyız.'

'Farkı oluşturan şey öngörü belediyeciliği'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, lansmanda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin tarımdan sulamaya, deprem hazırlıklarından şehir planlamasına kadar birçok alanda örnek projeler yürüttüğünü belirterek, 'Bir vali bunların altına imza atmasında ne yapsın. Farkı oluşturan şu, öngörü Belediyeciliği. Gaziantep farkını oluşturan zaten bu. Bu bölge Gaziantep odaklı olarak Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacak. Gelecek Türkiye Yüzyılı'na bu bölgeye yön verecek. Yani daha şimdiden tüm Türkiye'de daha ilan edildiği anda konuşulmaya başlayan yapıldığında da ümit ediyorum ki birçok projemiz gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi gibi tüm Türkiye örnek olacağına inandığım özellikle hobi bahçelerinin çok tartışıldığı bugünlerde mevzuata uygun, doğaya uygun, sosyal yaşama uygun, geleneklere uygun, mahalle kültürüne uygun, bu işlerin nasıl yapılabileceğini de gösteren bir projeyi sadece Gaziantep'e değil Türkiye'ye de hediye ediyorsunuz' ifadelerini kullandı.

'Bu proje belediyecilikte yeni bir çığır açacak'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesinin altyapı, ulaşım ve konut başta olmak üzere yürüttüğü çalışmaları anlatarak, 'Bu proje belediyelere yeni bir çığır açacak, yeni bir proje. Artık belediyeciliğin hangi noktaya geldiğini gösterir. Sadece sosyal konut yapmıyoruz, sadece yol, kavşak, yeşil alan, altyapı yapmıyoruz. Artık farklı bir şekilde Bahçeli bir evde oturamıyoruz' diyen vatandaşlara uygun bir şekilde, uygun bedellerle yaşam alanı sunuyoruz' şeklinde konuştu.

'Hem Gaziantep'e değer katıyor hem Türkiye'ye örnek oluyoruz'

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz da projenin detaylarını paylaşarak, 'Gazi Konut'u hem Gaziantep'e hem Türkiye'ye örnek projeler üreten bir şirket olmasını hedefliyoruz. Biz o vizyonla yapmış olduğumuz projelerde özellikle hem Gaziantep'e bir değer katma hem Türkiye'de örnek olma adına projeler üretiyoruz. Biz bu projeleri üretirken tabii ki bizim hedefimiz var. Bu projelerin manevi değerine, maddi değerine dikkat ediyoruz. Projelerin komşuluk ilişkilerini, şehrin değerlerini, aile yapısını, insan merkezli şehirleşmeyi esas olarak projeler üretiyoruz. Bunları yaparken de nasıl biz bu projeleri daha ucuz, daha uygun mal ederiz, onun hesabını yapıyoruz' diye konuştu.

Programın sonunda protokol üyeleri ve Gazi Konut yetkilileri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.