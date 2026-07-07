Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl büyük ilgi gören ve ilçede yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline gelen Açık Hava Sinemaları, bu yıl da sinemaseverlerle buluşuyor.

Şehitkamil Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında vatandaşları aynı atmosferde buluşturacak etkinlikle hem nostaljiyi yaşatmayı hem de ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesine katkı sunacak. Her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak katılabileceği açık hava sinema etkinlikleri, yaz boyunca farklı noktalarda devam edecek. Organizasyonun ilk gösterimi, 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de İbrahimli (Şehirgösteren) Mahallesi'nde bulunan Gölbox'ta gerçekleştirilecek.

Başkan Yılmaz'dan davet

Açılış gösteriminde ise Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır anısına Selvi Boylum Al Yazmalım filmi izleyiciyle buluşacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü değerlerden biri olduğunu belirterek, Açık Hava Sinemalarının yalnızca film gösteriminden ibaret olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren önemli bir sosyal etkinlik olduğunu ifade etti. Vatandaşları etkinliğe davet eden Başkan Yılmaz, 'Yaz akşamlarını birlikte güzelleştirmek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin aynı ortamda keyifli vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. İlk gösterimimizi, Türk sinemasına büyük emekler vermiş, kısa süre önce kaybettiğimiz usta sanatçımız Kadir İnanır'ın anısına gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede aramızda görmekten mutluluk duyacağız' dedi.