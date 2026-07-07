Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın gençlere sözünü verdiği Ankara gezileri, binlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentiyle buluşturmaya devam ediyor. İlçe genelinden düzenlenen organizasyonlarla 4 bin 500 genç Ankara'yı ziyaret ederek Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden tarihi mekânları yerinde görme fırsatı buldu.

Özellikle gençlerin milli tarih bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen geziler kapsamında gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde vatandaşlar, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak Cumhuriyet'in değerlerini bir kez daha yakından hissetti.

Ankara'nın tarihi yerlerini gezdiler

Program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1. Meclis Binası, Cumhuriyet Müzesi ile Ankara'nın tarihi ve kültürel noktaları da ziyaret edildi. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde katılımcılar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve demokrasi tarihine ilişkin önemli bilgiler aldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından ulaşım, rehberlik ve organizasyonun tüm detaylarının titizlikle planlandığı gezilerde vatandaşlar keyifli ve verimli bir gün geçirirken, birçok kişi ilk kez Ankara'yı görme fırsatı yakaladı.

4 bin 500 genç Ankara'yı gezdi

Ankara gezilerinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerin tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini ifade etti. Yılmaz, 'Gençlerimizin Cumhuriyetimizin kurulduğu toprakları yerinde görmeleri, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etmeleri, Gazi Meclisimizin tarihine yakından tanıklık etmeleri bizim için çok kıymetli. Tarihini bilen, geçmişinden güç alan nesiller geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürür. Bu anlayışla sözünü verdiğimiz Ankara gezilerini hayata geçirdik ve Mayıs ayından bugüne 4 bin 500 gencimizi Başkentimizle buluşturduk. Hemşehrilerimizden aldığımız güzel geri dönüşler bizleri ayrıca mutlu ediyor' dedi.

Kültürel geziler devam edecek

Yılmaz, kültürel ve eğitici organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek, 'Şehitkamil'de yaşayan her gencimizin, her vatandaşımızın bu tarihi atmosferi yerinde görmesini istiyoruz. Kültürel, sosyal ve eğitim odaklı projelerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ankara gezi programlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek' ifadelerini kullandı.