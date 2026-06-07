Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan 26 yaşındaki motosikletli, savrulduğu yolda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Çimento Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medet Balkan (26) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Balkan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sürücü Balkan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Medet Balkan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Evli ve sağlık çalışanı olduğu öğrenildi

Henüz 26 yaşında olan Medet Balkan'ın evli olduğu ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Balkan'ın eşinin de aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.