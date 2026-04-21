Kütahya'da seramik mühendisi ve sanatçı Arzu Kıvanç, geleneksel çini üretiminde kullanılan kurşunlu sırların insan sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek, sağlıklı ve fonksiyonel seramik üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kütahya'nın çini üretiminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kıvanç, geleneksel çinilerin kurşun içeren sır yapısı nedeniyle gıda ile temasının sağlıklı olmadığını ifade etti. Bu nedenle sanatı ve teknik bilgiyi bir araya getirmeyi hedeflediğini belirten Kıvanç, 'Hem alaylı hem mektepliyim. Ar-Ge çalışmalarında edindiğim bilgileri kendi üretimime taşıdım' dedi.

Ürettikleri ürünlerin kurşun ve kadmiyum içermediğini belirten Kıvanç, bu sayede ürünlerin bulaşık makinesinde güvenle kullanılabildiğini ve insan sağlığı açısından risk taşımadığını dile getirdi. Kıvanç, sanatsal tasarımlarla fonksiyonelliği birleştirerek ürünlerini diğerlerinden ayırdıklarını kaydetti.

Çininin artık yalnızca dekoratif bir ürün olmaktan çıktığını ifade eden Kıvanç, 'Artık insanlar hem kullanabilecekleri hem de sergileyebilecekleri ürünler istiyor. Çini sadece duvarlarda değil, mutfaklarda ve evin her köşesinde yer buluyor' diye konuştu.

Seramik ürünlerin kalite skalasına da değinen Kıvanç, çini, seramik, stoneware, yumuşak porselen ve porselen arasında pişirim sıcaklığına bağlı olarak kalite farkları bulunduğunu belirtti. Yüksek sıcaklıklarda pişirilen ürünlerin daha az gözenekli ve daha dayanıklı olduğunu ifade eden Kıvanç, bilinçli tüketicilerin bu farkları dikkate aldığını söyledi.

Düşük dereceli ve kurşun içeren ürünlerin zamanla insan sağlığına zarar verebildiğine dikkat çeken Kıvanç, günümüzde tüketicilerin daha bilinçli hale geldiğini ve üreticilerin de bu taleplere cevap vermek zorunda kaldığını vurguladı.

Üretim süreçlerine ilişkin de bilgi veren Kıvanç, ürünlerin tek tek çizilip boyandığını ve el işçiliğiyle hazırlandığını belirtti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ham madde kalitesinin ve üretim imkanlarının arttığını ifade eden Kıvanç, günümüzde daha temiz, daha dayanıklı ve daha sağlıklı seramik ürünler üretilebildiğini sözlerine ekledi.